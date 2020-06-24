ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники

Вадим Карасев

Конструкторское бюро "Туполев" начнет разрабатывать боевые беспилотные аппараты. Как сообщает Telegram-канал "Оборонка", первые работы в этом направлении уже начались.

Согласно опубликованному годовому отчету ПАО "Туполев", ранее именно это предприятие было ведущим в стране специалистом по военным БПЛА – это в том числе Ту-143 "Рейс" (выпуск с 1982 года) и Ту-243 "Рейс-Д" (выпуск с 1994 года).

"Специалисты компании в данный момент ведут работы по созданию беспилотных самолетов для нужд Вооруженных сил России. Работу в этом направлении в компании назвали перспективной", – говорится в публикации.

Ruposters писал, что в мае свой новый беспилотник представил концерн "Калашников".