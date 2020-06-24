Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото
Парад Победы в Донецке, как и в Москве, был перенесен из-за коронавируса на 24 июня. В параде традиционно приняли участие курсанты военных училищ, военная техника и парадные расчеты подразделений ДНР, военнослужащие которых уже седьмой год защищают независимость республики в окопах на передовой.
В этом году в параде принимали участие военные в форме бойцов Красной армии и флота и техника времен Великой Отечественной войны. В частности, парад военной техники открывали знаменитые «Катюши», а возглавлял колонну легендарный танк Т-34. По улице Артема в составе механизированной колонны прошла и современная военная техника, в том числе артиллерийская — 122-мм дивизионная самоходная гаубица «Гвоздика» и 120-мм дивизионная самоходная гаубица «Нона».
В ДНР в этом году продемонстрировали трофейную технику — пусковые установки с беспилотными летательными аппаратами, перехваченными у ВСУ при помощи разработанной в Донецке системы «Террикон М1». На параде присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, справедливо заявивший, что Донбасс внес достойный вклад в общую победу над нацистской Германией.
Пушилин напомнил, что 456 тысяч уроженцев бывшей Донецкой области сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны, 275 из них удостоились звания Героя Советского Союза.
В настоящее время, как отметил глава ДНР, Донбасс ни на минуту не прекращает ковать свою победу, защищая свои ценности и доказывая, что Донбасс достоин великого подвига народа-освободителя. 24 июня в ДНР объявлен выходным днем и вечером состоится праздничный артиллерийский салют.