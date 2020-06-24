Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото

Влада Некрасова

Парад Победы в Донецке, как и в Москве, был перенесен из-за коронавируса на 24 июня. В параде традиционно приняли участие курсанты военных училищ, военная техника и парадные расчеты подразделений ДНР, военнослужащие которых уже седьмой год защищают независимость республики в окопах на передовой.

В этом году в параде принимали участие военные в форме бойцов Красной армии и флота и техника времен Великой Отечественной войны. В частности, парад военной техники открывали знаменитые «Катюши», а возглавлял колонну легендарный танк Т-34. По улице Артема в составе механизированной колонны прошла и современная военная техника, в том числе артиллерийская — 122-мм дивизионная самоходная гаубица «Гвоздика» и 120-мм дивизионная самоходная гаубица «Нона».

В ДНР в этом году продемонстрировали трофейную технику — пусковые установки с беспилотными летательными аппаратами, перехваченными у ВСУ при помощи разработанной в Донецке системы «Террикон М1». На параде присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, справедливо заявивший, что Донбасс внес достойный вклад в общую победу над нацистской Германией.

«Три четверти века назад триумфальной победой Советского солдата завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Позорное, сокрушительное поражение армии Третьего рейха, поставившей на колени пол-Европы, стало возможным исключительно благодаря единству, сплоченности и мужественным усилиям жителей Большой Страны», — сказал Пушилин.

Пушилин напомнил, что 456 тысяч уроженцев бывшей Донецкой области сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны, 275 из них удостоились звания Героя Советского Союза.

«В 1941 году три стрелковых дивизии — 383-я, 393-я и 395-я — под названием „шахтерские“ ушли на фронт, приблизив крах захватнических планов Гитлера. 1 418 дней продлилась немецко-фашистская оккупация шахтерского края. Это время ознаменовалось колоссальной по масштабу освободительной борьбой. В 1943 году многонациональная Красная армия в ожесточенных кровопролитных боях очистила Донбасс от нацистской нечисти», — сказал Пушилин.

В настоящее время, как отметил глава ДНР, Донбасс ни на минуту не прекращает ковать свою победу, защищая свои ценности и доказывая, что Донбасс достоин великого подвига народа-освободителя. 24 июня в ДНР объявлен выходным днем и вечером состоится праздничный артиллерийский салют.

Кристина Мельникова

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