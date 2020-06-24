Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Сегодня, 12:00 Влада Некрасова
Именитый сербский теннисист Новак Джокович, который ранее выступал против обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, признался, что у него с женой Еленой диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает The Guardian.
Результат теста на коронавирус у теннисиста оказались положительным. 33-летний Джокович узнал о заражении после участия в выставочном турнире Adria Tour. Вместе с ним заболела и его жена Елена. Их дети здоровы.
Несмотря на вспышку заболевания на самих соревнованиях лучший теннисист мира отказался от тестирования. После этого Джокович вернулся в Сербию, заверив, что вся его команда пройдет обследование.
Кстати, ранее болгарский теннисист Григор Димитров, который тоже принимал участие в турнире Adria Tour, также заразился коронавирусом.
Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии "Большого шлема".
По материалам: gogetnews.info