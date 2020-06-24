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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Именитый сербский теннисист Новак Джокович, который ранее выступал против обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, признался, что у него с женой Еленой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает The Guardian.

Результат теста на коронавирус у теннисиста оказались положительным. 33-летний Джокович узнал о заражении после участия в выставочном турнире Adria Tour. Вместе с ним заболела и его жена Елена. Их дети здоровы.

Несмотря на вспышку заболевания на самих соревнованиях лучший теннисист мира отказался от тестирования. После этого Джокович вернулся в Сербию, заверив, что вся его команда пройдет обследование.
Кстати, ранее болгарский теннисист Григор Димитров, который тоже принимал участие в турнире Adria Tour, также заразился коронавирусом.

Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии "Большого шлема".
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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