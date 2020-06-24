Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » ПФР предупредил об истечении срока подачи заявлений на пенсии и пособия

ПФР предупредил об истечении срока подачи заявлений на пенсии и пособия

ПФР предупредил об истечении срока подачи заявлений на пенсии и пособия

Пенсионный фонд России напомнил гражданам об истечении срока упрощенной регистрации заявлений на пенсии и пособия.

На официальном сайте фонда отмечено, что срок подать заявления дистанционно, без личного присутствия, сохраняется у россиян до 30 июня текущего года включительно.

В этот период оформить пенсионные выплаты и положенные законом пособия можно не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться либо порталом по предоставлению государственных услуг, либо личным кабинетом на официальном сайте ПФР.

При отсутствии возможности оформить или продлить выплаты электронно, предоставлена возможность дать согласие на оформление пенсии по телефону сотрудникам Фонда.

При этом, в ПФР напомнили, что персональные данные сотрудниками не запрашиваются, тем более данные счетов и банковских карт россиян, обратившихся за оформлением пенсий и пособий, сообщает "Экономика сегодня".

Читайте также: Экономист уверен, что прибавку к пенсии россияне не заметят
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьми
Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьми
Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве
Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве
ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники
ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники
Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня
Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня
Европе предсказали дефицит нефти
Европе предсказали дефицит нефти
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Болтон приготовился дать показания против Трампа
Болтон приготовился дать показания против Трампа
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Как будут выплачивать пенсии за январь 2018 в новогодние праздники – график выплат
График выплаты пенсий с начала января
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года