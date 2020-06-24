ПФР предупредил об истечении срока подачи заявлений на пенсии и пособия

Вадим Карасев

Пенсионный фонд России напомнил гражданам об истечении срока упрощенной регистрации заявлений на пенсии и пособия.

На официальном сайте фонда отмечено, что срок подать заявления дистанционно, без личного присутствия, сохраняется у россиян до 30 июня текущего года включительно.

В этот период оформить пенсионные выплаты и положенные законом пособия можно не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться либо порталом по предоставлению государственных услуг, либо личным кабинетом на официальном сайте ПФР.

При отсутствии возможности оформить или продлить выплаты электронно, предоставлена возможность дать согласие на оформление пенсии по телефону сотрудникам Фонда.

При этом, в ПФР напомнили, что персональные данные сотрудниками не запрашиваются, тем более данные счетов и банковских карт россиян, обратившихся за оформлением пенсий и пособий, сообщает "Экономика сегодня".

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