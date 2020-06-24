Пиар не пройдет. Харламов опроверг развод с Асмус "в рамках шоу"

Анастасия Иванова

Резидент Comedy Club Гарик Харламов подчеркнул, что разрыв брака с актрисой Кристиной Асмус – не шутка и не является заданием, которое дает участникам своего шоу Comment Out ведущий Владимир Маркони. Об этом сообщает в среду NEWS.ru.

"Просто разводимся и всё! Хорош уже", – обратился к подписчикам в Instagram юморист.

Также Харламов опубликовал видеообращение, в котором отметил, что Маркони хотел таким образом привлечь внимание к своему шоу.

сообщало, что Асмус с юмором отнеслась к "диванным" версиям развода с Харламовым.