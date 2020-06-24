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Пиар не пройдет. Харламов опроверг развод с Асмус "в рамках шоу"

Пиар не пройдет. Харламов опроверг развод с Асмус "в рамках шоу"
Резидент Comedy Club Гарик Харламов подчеркнул, что разрыв брака с актрисой Кристиной Асмус – не шутка и не является заданием, которое дает участникам своего шоу Comment Out ведущий Владимир Маркони. Об этом сообщает в среду NEWS.ru.

"Просто разводимся и всё! Хорош уже", – обратился к подписчикам в Instagram юморист.

Также Харламов опубликовал видеообращение, в котором отметил, что Маркони хотел таким образом привлечь внимание к своему шоу.


сообщало, что Асмус с юмором отнеслась к "диванным" версиям развода с Харламовым.
# Россия
По материалам: ria.ru

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