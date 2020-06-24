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По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"

По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"

Тысячи жителей России приняли участие в акции "Голубь мира", выкладывая в социальные сети фотографии бумажных птиц со словами благодарности и как символ мирной жизни. Контент пользователи соцсетей публикуют с хештегами #Γoлyбь Mиpa, #РадостьПобеды, #2020.

В Псковской области создатель местной школы рисования Анастасия Баринова провела мастер-класс по созданию изображения голубя.

К акции присоединились и жители Омской области. «Голубь – символ нашей мирной жизни сегодня. За нее сражались фронтовики, партизаны, труженики тыла. Они бесстрашно встали на защиту Родины и одержали сокрушительную победу над нацизмом, спасли весь мир, который важно беречь ради себя и будущих поколений. Мы принимаем участие во флешмобе в знак уважения и благодарности тем, кто изменил наше будущее и подарил настоящее, – заявил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Константин Мельников.

В Брянской области волонтеры выпустили в воздух 170 голубей.

Птиц мира создавали 24 июня и в ЗАТО Фокино. Патриотические мероприятия развернулись в самом Фокино, а также поселках Дунай и Путятин. В Партизанском округе акцию "Голубь мира" приняли городской центр и село Углекаменск.

Майкопчане также присоединились к Всероссийским акциям "Я рисую мелом" и "Голубь мира", посвященным 75-летию Великой Победы. Местом для творчества стала площадка перед городским Домом культуры.


В Москве птицы, символизирующие мир на Земле, взлетели в небо возле Музея Победы на Поклонной горе. В акции приняли участие и дети, и взрослые. В небо участники проекта одновременно выпустили более 200 белых и серых голубей.

"Голубь – пожалуй, самый узнаваемый символ мира. Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений", – рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Так, во Владивостоке мастер-класс по изготовлению бумажных голубей развернулся на одном из излюбленных мест отдыха горожан – Спортивной набережной. Желающие могли также принести фигурку птицы с собой, чтобы вместе повесить ее на "Дерево мира".

В барнаульском зоопарке любой желающий может освоить искусство оригами и своими руками сделать бумажного голубя или журавлика.

Барнаул
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По материалам: uposters.ru

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