Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут актеров

Алексей Вольцев

В агентстве по поиску талантов в Новой Зеландии начали подыскивать актеров для сериала по кинотрилогии "Властелин колец", основное требование – "забавный вид". Об этом пишет издание Guardian.

"Нужны забавно выглядящие люди! У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности? Вы выглядите необычно? Если это вы... нам нужно четкое селфи-фото вашего лица без макияжа и номер телефона", – отмечается в объявлении агентства в Facebook.

Кроме того, подписчиков агентства попросили отметить друзей, которые подходят под описание. Подчеркивается, что предложение действует лишь для жителей Новой Зеландии.

сообщало, когда стартуют съемки специального эпизода "Друзей".