Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь

Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь

Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Пострадавшие от непогоды области западной Украины получат гуманитарную помощь. Сейчас спасатели ведут работы в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз", - говорится в сообщении, но не уточняется, какого рода будет эта помощь.

Напомним, ранее в Кабинете министров поручили подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины.
По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой
Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой
Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерству
Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерству
Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Что лучше: почасовая или посуточная оплата гостиницы?
Что лучше: почасовая или посуточная оплата гостиницы?
Производство гибкой упаковки для разных товаров
Производство гибкой упаковки для разных товаров
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался

Еще по теме

Из-за непогоды в Украине обесточены 389 населенных пунктов
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
В Украине прогнозируется чрезвычайная ситуация из-за непогоды
В Украине завтра облачно и местами дождь