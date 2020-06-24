Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь

Влада Некрасова

Пострадавшие от непогоды области западной Украины получат гуманитарную помощь. Сейчас спасатели ведут работы в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента."Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз", - говорится в сообщении, но не уточняется, какого рода будет эта помощь.Напомним, ранее в Кабинете министров поручили подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины.По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.