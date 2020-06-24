Президент Белоруссии назвал Москву «столицей Родины»
Сегодня, 20:00 Анастасия Иванова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сегодня, 24 июня, побывавший на Параде Победы на Красной площади, назвал Москву столицей Родины.
Не исключено, что речь шла о Советском Союзе. Это произошло, когда гости с трибун стали выражать благодарность иностранным лидерам, в том числе Лукашенко, за то, что они приехали в Москву.
«В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» — ответил на это Лукашенко.
Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве вместе с сыновьями. После парада он принял участие в других официальных мероприятиях, в частности, присутствовал на приёме в Кремле.
По материалам: eadaily.com