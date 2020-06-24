Президент Белоруссии назвал Москву «столицей Родины»

Анастасия Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сегодня, 24 июня, побывавший на Параде Победы на Красной площади, назвал Москву столицей Родины.

Не исключено, что речь шла о Советском Союзе. Это произошло, когда гости с трибун стали выражать благодарность иностранным лидерам, в том числе Лукашенко, за то, что они приехали в Москву.

«В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» — ответил на это Лукашенко.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве вместе с сыновьями. После парада он принял участие в других официальных мероприятиях, в частности, присутствовал на приёме в Кремле.