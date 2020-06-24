Производство гибкой упаковки для разных товаров

Роман Иванов

Производители маловесных сыпучих изделий, бакалейной и молочной продукции, бытовой химии, строительных материалов, гигиенических товаров, замороженных продуктов и сдобных изделий нуждаются в качественной гибкой упаковке. Она улучшает товарный вид и защищает от различных негативных воздействий.

Компания «Витон» изготавливает гибкую упаковку из полимерных видов пленки — ПЭ, БОПП, ПЭТ. Она бывает многослойной или однослойной. За счет изменения порядка слоев и применения современных технологий удается создать идеальные фасовочные материалы с необходимыми характеристиками. Их широко используют в разных сферах производства.

Преимущество гибкой упаковки

Гарантия великолепных барьерных свойств — жиростойкость, а также газо-, влаго- и светонепроницаемость. Защита от действия посторонних запахов, пыли, ультрафиолета. Сохранение стерильности продукции. Другие преимущества:

сложность прокалывания;

эстетичность;

экологическая безопасность;

дешевизна и надежность;

функциональность и удобство;

предохранение от механических повреждений и микробиологического загрязнения;

продление срока годности скоропортящихся продуктов;

сохранение температурного режима;

возможность нанесения изображения рекламного характера.

Производство гибкой упаковки организовано с учетом всех нюансов. Фасовочное оборудование способно выпускать большие объемы товара, соответствующего государственным стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

Критерии выбора упаковки и преимущества компании «Витон»

При выборе пакетов необходимо отталкиваться от следующих критериев — назначение, объем, форма, внешний вид, размеры, стилистика исполнения, цвет, цена. Компания «Витон» предлагает широкий выбор упаковочной продукции для вашего бизнеса. Используйте их не только в виде фасовочного изделия, но и в качестве пассивной рекламы бренда. Нанесение на пакеты фирменного логотипа позволяет повысить имидж компании. Основные преимущества «Витон»:

удобный условия транспортировки товара;

невысокие цены;

изготовление пакетов небольшими партиями;

предоставление скидок (до 20%) за крупные заказы;

высокая надежность сотрудничества.

Производство гибкой упаковки — это сложный технологический процесс с поэтапным контролем качества. Готовое фасовочное изделие соответствует требованиям заказчика и санитарно-гигиеническим нормам. Им удобно пользоваться.

Некоторые пакеты обеспечивают высокий уровень герметичности. Ассортимент упаковок постоянно расширяется. Это происходит благодаря изменению количества слоев, состава исходного сырья и последовательности наложения одного слоя на другой.