Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Психолог объяснила причины развода Асмус и Харламова

Психолог объяснила причины развода Асмус и ХарламоваГарик Харламов и Кристина Асмус Фото: @asmuskristina

К разводу актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова привел очередной кризис в их семейных отношениях. Таким мнением с «Пятым каналом» поделилась преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова.

По ее словам, в отношениях пары есть три кризиса: первого года, трех лет и пяти-семи лет. Первый называют «годом притирок». Второй, возникающий после трех лет брака, обнажает минусы отношений пары, нивелируя их плюсы. Но самый опасный, по словам психолога, — это третий. «Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — пояснила Панфилова.

Как считает психолог, разочарование в партнере, желание «совершить апгрейд» и усталость в отношениях у знаменитостей выражается ярче. Кроме того, у известных людей такие кризисы сопровождаются участиями в крупных проектах, которым уделяется очень много времени. Таким образом они отдаляются от семьи.

Другим «сопутствующим кризисом» может стать снижение авторитета одного из партнеров. По словам Панфиловой, для известных личностей семья — это фактор, прежде всего влияющий на имидж. Так, знаменитостям важно иметь супруга с хорошей репутацией.

Подобный кризис, как считает эксперт, спровоцировал и конфликт в браке рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Однако в последний момент пара передумала разводиться. Супруги отозвали и исковые требования из суда. По словам самой Самойловой, она хотела разорвать отношения из-за изменений в психическом состоянии мужа.

По словам адвоката Асмус, пара шла к этому решению больше месяца. Однако из-за пандемии коронавируса они не стали подавать заявления о разводе в загс. Причиной разрыва он назвал несовместимость знаменитостей. Пара была в браке с 2013 года, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал
В России объявили о проведении конкурс по скоростному выкапыванию могил
В России объявили о проведении конкурс по скоростному выкапыванию
Эксперт не исключил дальнейшего повышения налогов на богатых в России
Эксперт не исключил дальнейшего повышения налогов на богатых в России
Психолог объяснила причины развода Асмус и Харламова
Психолог объяснила причины развода Асмус и Харламова
Финансовый гороскоп на июль 2020 года
Финансовый гороскоп на июль 2020 года
Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России
Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от России
В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Кристина Асмус показала несколько милых видео с их с Гариком Харламовым трехлетней дочерью Настей
Гарик Харламов приревновал Асмус к победителю телешоу «Танцы»
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова