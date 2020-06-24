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Пушков назвал Украину «паразитическим государством»

Пушков назвал Украину «паразитическим государством»Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на требование властей Украины к России платить за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, «постоянно кричать», что стране «все должны» может лишь «паразитическое государство». «Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — написал Пушков.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что Россия должна Украине более 100 миллионов долларов. По его словам, шесть лет Москва не вносит платежи по соглашению о базировании черноморского флота в Крыму.

Украина считает соглашение действующим, а Россию — нарушительницей международного права. При этом источник РИА Новости пояснил, что с момента выхода Крыма из состава Украины договор работать перестал, поэтому у Москвы не может быть долгов перед Киевом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает территорию оккупированной, Москва эти обвинения отвергает.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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