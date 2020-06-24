Путин помог акциям «Яндекса» взлететь

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торговой площадки. Помогло котировкам взлететь заявление президента России Владимира Путина о снижении налогов для IT-отрасли до минимума, которое он сделал в ходе обращения к россиянам 23 июня.

Стоимость акций «Яндекса» достигла отметки в 3331,2 рубля за штуку на момент публикации, обновив исторический максимум. Акции других компаний также показали рост. Стоимость бумаг сервиса электронных платежей Qiwi подскочила на 1,1 процента, достигнув 1199 рублей за штуку. Котировки Mail.ru выросли на 10,4 процента, цена акции составила 1426,2 рубля.

Глава государства предложил бессрочно снизить страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а также понизить ставку налога на прибыль для представителей IT-отрасли с 20 до 3 процентов. По словам Путина, в России будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

«Ведомости» выяснили, что претендовать на нее могут те российские IT-компании, у которых не менее 90 процентов доходов приходится на продажу софта и услуг по его разработке, внедрению и поддержке.