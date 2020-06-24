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Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы

Путин пообщался с Токаевым перед парадом Победы
Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади, трансляция общения велась в пресс-центре в Манеже.

Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле президента Казахстана встретил российский лидер. Путин и Токаев после рукопожатия постояли некоторое время, что-то обсуждая. С другими главами государств президент России ограничивался приветствиями.

Автомобили глав государства прибывали в Кремль с интервалом в пару минут. Так, уже приехали президент Сербии Александр Вучич, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Молдавии Игорь Додон.

Каждого из них встречал президент России, коротко обмениваясь приветствиями.

# Политика
По материалам: ria.ru

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