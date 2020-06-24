Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил госпремию актеру Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда, за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности. Об этом в среду, 24 июня, сообщает ТАСС.

Вручение премий за 2019 год состоялось в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля — отмечается, что это первое подобное мероприятие там с начала эпидемии коронавируса в России. Обычно церемония проходит 12 июня, в День России, однако в этом году ее было решено перенести на более поздний срок.

«Не все удостоенные государственных премий смогут присутствовать здесь, знаки лауреатов будут обязательно вручены им позднее», — отметил российский лидер.

Помимо Хабенского, награды из рук главы государства получили директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева — их отметили за достижения в области литературы и искусства.

Госпремии в области науки и технологий получили директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев, ученые Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин, а также гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская.

Лауреатами госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко; за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности была отмечена председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.