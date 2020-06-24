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Путин заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию

Путин заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что  в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию. Об этом сообщает в среду ТАСС. 

«Кто сказал: «Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию» ? В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию!» — сказал Владимир Путин в ходе общения с лауретами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал «Россия — 24».

Ранее в среду глава государства вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за прошлый год. Церемония прошла в Екатерининском зале Первого корпуса.

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По материалам: pnp.ru

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