Путин заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию. Об этом сообщает в среду ТАСС.

«Кто сказал: «Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию» ? В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию!» — сказал Владимир Путин в ходе общения с лауретами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал «Россия — 24».

Ранее в среду глава государства вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за прошлый год. Церемония прошла в Екатерининском зале Первого корпуса.