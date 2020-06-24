Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни

Влада Некрасова

Ивано-Франковская область Украины пострадала от наводнения, разрушены более 100 километров дорог и 90 мостов, сообщила в среду пресс-служба МВД страны.

Наводнение спровоцировали обильные дожди. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины введены чрезвычайные меры безопасности.

Сообщается, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.

приводит РИА Новости.

Украинское правительство создало оперштаб во главе с премьером страны Денисом Шмыгалем. Вместе с ним глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Украинские спасатели налаживают доступ к пострадавшему населению. К отправке подготовлен вертолет с продуктами питания и необходимым оборудованием.

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