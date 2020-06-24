Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Ивано-Франковская область Украины пострадала от наводнения, разрушены более 100 километров дорог и 90 мостов, сообщила в среду пресс-служба МВД страны.

Наводнение спровоцировали обильные дожди. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины введены чрезвычайные меры безопасности.

Сообщается, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.


приводит РИА Новости.

Украинское правительство создало оперштаб во главе с премьером страны Денисом Шмыгалем. Вместе с ним глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Украинские спасатели налаживают доступ к пострадавшему населению. К отправке подготовлен вертолет с продуктами питания и необходимым оборудованием.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сильнейший шторм в Англии не пустил королеву на церковную службу.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина
Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Экс-президенты Армении провели личную встречу после освобождения Кочаряна
Экс-президенты Армении провели личную встречу после освобождения
Русскоязычный хакер заработал миллионы в даркнете и был рассекречен
Русскоязычный хакер заработал миллионы в даркнете и был рассекречен
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Как запрограммировать свою удачу: 10 признаков везучего человека
Как запрограммировать свою удачу: 10 признаков везучего человека
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в Конституцию
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в

Еще по теме

Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Из-за непогоды в Украине обесточены 389 населенных пунктов
На Украине из-за снегопада обесточена почти тысяча населенных пунктов - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Снегопад обесточил более 400 населенных пунктов на Украине - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио