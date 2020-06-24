Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Наводнение спровоцировали обильные дожди. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины введены чрезвычайные меры безопасности.
Сообщается, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
приводит РИА Новости.
Украинское правительство создало оперштаб во главе с премьером страны Денисом Шмыгалем. Вместе с ним глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Украинские спасатели налаживают доступ к пострадавшему населению. К отправке подготовлен вертолет с продуктами питания и необходимым оборудованием.
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