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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышемГарик Харламов и Кристина АсмусФото: asmuskristina / Instagram

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — заявил Маркони.

Он уточнил, что паре досталось синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. «В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих», — добавил ведущий Comment Out.

По его словам, посты Харламова и Асмус о разводе написаны «с карточки».

Шоу с участием звездной пары выйдет в июле. «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — заключил ведущий.

По условиям шоу Comment Out участникам иногда приходится публиковать провокационные посты.

Накануне, 23 июня, источники из окружения семьи Кристины Асмус и Гарика Харламова заявили, что началом их разлада мог стать ремонт в купленном доме. Пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Пара поженилась в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.

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По материалам: lenta.ru

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