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Реставратор-любитель изуродовал полотно эпохи Барокко

Реставратор-любитель изуродовал полотно эпохи Барокко«Непорочное зачатие» Бартоломе Эстебана МурильоФото: @____rie____

В Испании реставратор-любитель изуродовал полотно художника «золотого века», лидера севильской школы живописи Бартоломе Эстебана Мурильо «Непорочное зачатие». Об этом пишет «Би-би-си».

Отмечается, что частный коллекционер из Валенсии, который отдал за «работу» непрофессионального реставратора 1200 евро (93 тысячи рублей), был шокирован полученным результатом. Лицо Девы Марии на полотне было искажено, его черты сильно упрощены. Художник предпринял две попытки восстановления картины, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

На данный момент в стране нет закона, который запрещал бы людям без соответствующего образования заниматься восстановлением объектов культуры. По словам координатора Профессиональной ассоциации хранителей и реставраторов Испании (ACRE) Марии Борха, такие искажения случаются довольно часто. «Работы страдают от таких непрофессиональных вмешательств, что может привести к необратимым изменениям», — отметила она. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Подобный случай вызвал широкий общественный резонанс в 2012 году. Тогда одна из прихожанок испанской церкви, пытаясь восстановить фреску с изображением Иисуса Христа, изменила ее до неузнаваемости. Изображение прозвали «Пушистым Иисусом», за год оно привлекло около 40 тысяч туристов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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