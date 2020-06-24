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Россия вспоминает героев Отечественной войны 1812 года

Россия вспоминает героев Отечественной войны 1812 года

Ровно 208 лет назад, 24 июня 1812 года, армия Наполеона вторглась в Россию, и началась Отечественная война 1812 года.

Врагу противостояла русская армия под командованием генералов Барклая-де-Толли, Багратиона и Тормасова, насчитывавшая около 240 тысяч русских солдат. 

Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Но при этом русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. Так в ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.

А 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова, возглавившего русскую армию во время генерального сражения под Бородино. Позднее он, не смотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что не получив ни продовольствия, ни отдыха, французы вынуждены были отступать в сторону Калуги.

Русская армия под командованием Кутузова развернула «малую войну» силами армейских партизанских отрядов.

Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты. А в битве при Березине 26-28 ноября большая часть его армии была уничтожена. К концу декабря враг окончательно был изгнан из России.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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