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Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения

Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излученияФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Жителям европейской части России и ряда регионов азиатской части предрекли 10 дней повышенного уровня солнечного излучения. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайший период будет отмечаться «высокий» и «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). «Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней», — напомнил он. Высокому УФ-индексу также будет способствовать сухой воздух (отсутствие пыли и влаги), а также низкая облачность.

Соответствующий прогноз будет актуален для Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, большинства регионов ЦФО и на юге Сибири.

Уточняется, что при высоком уровне УФ-индекса необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома.

Ранее Вильфанд предупредил, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. В это время солнце доходит до 23 градуса северной широты. При таких условиях небесное тело становится перпендикулярно в полдень, а затем уходит к экватору.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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