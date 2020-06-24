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Россияне массово скупают путевки на Юга

Россияне массово скупают путевки на Юга

После ослабления ограничений в России зафиксирован рекордный рост спроса на туристические путевки на южные курорты России. Эксперты компании QIWI приводят цифры, доказывающие, что только за вторую неделю июня он составил 172%, тогда как всю весну спрос неуклонно падал. Пик продаж пришелся на 15 июня, когда рост количества проданных путевок составил 468%, если сравнивать с показателями продаж от 1 июня, пишет Газета.

Директор по развитию интернет-эквайринга Ришат Аббазов считает, что радоваться пока рано.

Однако возвращаться к показателям до пандемии коронавируса туристическая отрасль будет еще долго. Все будет зависеть от благополучия эпидемиологической обстановки в России, пояснил эксперт.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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