Россияне вновь начали пополнять валютные вклады

Вадим Карасев

Согласно данных Центробанка России клиенты банков вновь начали пополнять свои валютные вклады. Так, в мае депозиты были пополнены в целом на 721 млн долларов.

По состоянию на 1 июня общий объем денежных средств на вкладах в валюте составил почти 89 млрд долларов.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев россияне в основной массе забирали валютные средства и наибольший отток был отмечен в марте. Порядка пяти млрд долларов было снято клиентами на фоне резкого снижения ставки Федеральной резервной службы (ФРС США), а также панических настроений на фондовых рынках.

По мнению старшего аналитика Moody's Семена Исакова поведение клиентов банков подверглась влиянию падающей доходности рублевых вкладов. К началу июня средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в самых крупных банках страны снизилась до исторического минимума и составила 5,01% годовых.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов уверен, что в настоящее время россияне стали меньше беспокоиться по поводу экономической ситуации, о чем и свидетельствует увеличение объемов валютных вложений, сообщает РБК.

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