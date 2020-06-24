Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне вновь начали пополнять валютные вклады

Россияне вновь начали пополнять валютные вклады

Согласно данных Центробанка России клиенты банков вновь начали пополнять свои валютные вклады. Так, в мае депозиты были пополнены в целом на 721 млн долларов.

По состоянию на 1 июня общий объем денежных средств на вкладах в валюте составил почти 89 млрд долларов.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев россияне в основной массе забирали валютные средства и наибольший отток был отмечен в марте. Порядка пяти млрд долларов было снято клиентами на фоне резкого снижения ставки Федеральной резервной службы (ФРС США), а также панических настроений на фондовых рынках.

По мнению старшего аналитика Moody's Семена Исакова поведение клиентов банков подверглась влиянию падающей доходности рублевых вкладов. К началу июня средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в самых крупных банках страны снизилась до исторического минимума и составила 5,01% годовых.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов уверен, что в настоящее время россияне стали меньше беспокоиться по поводу экономической ситуации, о чем и свидетельствует увеличение объемов валютных вложений, сообщает РБК.

Читайте также: Размер финансовой подушки РФ перед кризисом рассчитанНазваны простые способы увеличить себе пенсию
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено нападение
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут актеров
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут
Россияне принялись возвращать валюту в банки
Россияне принялись возвращать валюту в банки

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

Россияне забирают валюту из банков
"Ведомости": в 2017 году доходность рублевых вкладов продолжит падать
Почти половина банков из топ-30 ухудшили условия рублевых вкладов
Доля вкладов россиян в валюте оказалась на минимуме за полгода