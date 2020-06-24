Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

Влада Некрасова

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.

"Urals по-прежнему продается с премией к эталону (Brent - ред.) на фоне ограниченного предложения. Так, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель... С начала июня премия снизилась на 0,75 доллара вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок. В абсолютном выражении Urals подорожала на 7,42 доллара вслед за эталоном, до 45,06 доллара за баррель", - сообщается в обзоре агентства.