Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США

Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США

Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в СШАФото: Агентство городских новостей Москва

Кинорежиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США и раскритиковал участников движения Black Lives Matter. Об этом в среду, 24 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Бортко, афроамериканцев используют в политических целях, а ситуация уже дошла до абсурда.

«Они используют буквально все, чтобы снести "этого парня". В том числе, этих бедных негров, которое с ума сошли и поднимают эту либеральную волну для того, чтобы все это сделать», — сказал он.

Бортко также высказал сожаление в связи с происходящим вокруг американской киноиндустрии. Он привел в пример заявление ряда деятелей искусства, которые обвинили Голливуд в идеализации полиции и криминализации чернокожего населения.

«Если погибнет американское кино, это будет большая потеря для всего человечества», — сказал Бортко.

Ранее режиссер обвинил американцев в идиотизме после решения стримингового сервиса HBO Max не демонстрировать фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Позже в компании объявили о намерении вернуть ленту 1939 года с условием, что ее сопроводят речью о расизме.

Black Lives Matter — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году
Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году
Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока
Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока
Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус
Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус
Президент Белоруссии назвал Москву «столицей Родины»
Президент Белоруссии назвал Москву «столицей Родины»
МВФ изменил прогноз падения мировой экономики в сторону ухудшения
МВФ изменил прогноз падения мировой экономики в сторону ухудшения
Часть движения «Голос» отказалась от наблюдения за голосованием по Конституции
Часть движения «Голос» отказалась от наблюдения за голосованием по
Путин рассказал, кому нет места среди его окружения
Путин рассказал, кому нет места среди его окружения
Путин помог акциям «Яндекса» взлететь
Путин помог акциям «Яндекса» взлететь
30 мемов, которые поймут только истинные бьютиголики
30 мемов, которые поймут только истинные бьютиголики
Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США
Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную
По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"
По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной

Топ на сегодня

В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли 22 июня
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины Мурильо
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Еще по теме

Бортко: Необходимо срочно наделить русский народ правосубъектностью в созданной им стране!
Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня – хорошего человека
Бортко: смерть Марка Захарова — невозместимая потеря
Бортко планирует начать съемки фильма о Донбассе к концу весны 2017 г.