Рост на 17%: московская экономика восстанавливается после эпидемии

Вадим Карасев

Ослабление ограничений, действовавших в Москве для профилактики коронавируса, положительно повлияло на рост среднесуточного оборота местных ресторанов и кафе. Такое заявление сделал заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Выручка предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний день составляет 95% от докризисного уровня, что в принципе можно говорить о практически полном восстановлении", - сказал Ефимов.



По его оценке, товарооборот предприятий малого и среднего бизнеса на сегодня составляет почти 28 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. Такой показатель он связал с влиянием фактора отложенного из-за коронавируса спроса. На первом этапе снятия ограничений оборот предприятий Москвы вырос на 17%, после второго - еще на 22%.

Напомним, с началом очередного этапа снятия ограничений в Москве во вторник на работу дополнительно вышли 150 тыс. человек. "Это говорит о том, что практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали", - добавил он.