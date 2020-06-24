РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади

Влада Некрасова

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Данная РСЗО калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса "Смерч", включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.