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РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади

РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Данная РСЗО калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса "Смерч", включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.

# Россия
По материалам: ria.ru

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