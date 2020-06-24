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РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"

РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
РИА Новости. РЖД со среды вернули в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов, это же подтвердили ранее и в пресс-службе компании.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до четырех в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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