РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"

Влада Некрасова

РЖД со среды вернули в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов, это же подтвердили ранее и в пресс-службе компании.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до четырех в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода.