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Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе

Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусеФото с места происшествияФото: Akhtar Soomro / Reuters

Пилоты пакистанского самолета, потерпевшего крушение, во время подготовки к посадке лайнера обсуждали пандемию коронавируса. Отвлекшись на диалог, они устроили авиакатастрофу, заявил министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан (Ghulam Sarwar Khan), представляя первоначальный отчет о катастрофе. Его слова приводит Reuters.

Хан утверждает, что в самолете не было выявлено технических неполадок, а пилоты были абсолютно здоровы и совершали очередной для них полет. При этом они начали сажать борт с большой высоты, о чем их неоднократно предупредили диспетчеры, посоветовавшие уйти на второй круг. Но один из пилотов ответил: «Я справлюсь», — и управляющие лайнером продолжили обсуждать коронавирус.

«Несколько предупреждений о превышении скорости, отсутствии шасси и приближении к земле были проигнорированы. Посадка была осуществлена ​​с убранным шасси. Самолет коснулся поверхности взлетно-посадочной полосы», — заявил министр авиации, добавив, что пилоты говорили о коронавирусе, потому что пандемия коснулась их семей.

Агентство Reuters сообщает, что ознакомилось с отчетом по авиакатастрофе, однако информации о диалоге, озвученном Ханом, не нашло.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту было 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжили два человека. Кроме того, в результате авиакатастрофы были разрушены пять жилых домов, а также несколько автомобилей. Зафиксированы пострадавшие, на чьи дома рухнул авиалайнер.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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