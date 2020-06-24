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Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерству

Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерствуФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сбербанк согласился с предложением «Яндекса» о продаже доли в компании «Яндекс.Маркет» и консолидации 100 процентов акций в компании «Яндекс.Деньги». Об этом сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в вторник, 23 июня.

Так, Сбербанк в рамках развития экосистемы продаст «Яндексу» 45 процентов в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими. Сумма сделки составляет 42 миллиарда рублей. Совокупная прибыль Сбербанка — около 20 миллиардов рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции.

Кроме того, Сбербанк полностью выкупит у «Яндекса» его долю (25 процентов) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей и проведет ее ребрендинг до конца текущего года. После сделки Сбербанк будет контролировать 100 процентов компании. Все сервисы «Яндекс.Денег» продолжат работать в обычном режиме.

«Конкуренция между экосистемами Сбербанка и "Яндекса" стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом "Яндекса" удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнерами с "Яндексом" в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Стороны подписали все необходимые документы, закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2020 года после получения регуляторах одобрений. Глава банка Герман Греф останется членом совета директоров «Яндекса» до собрания акционеров компании, на котором будет избираться новый состав. В дальнейшем он не предполагает участия в этом органе управления компании.

Сбербанк и «Яндекс» сотрудничают с 2013 года. Стороны совместно развивали платежную систему «Яндекс.Деньги», с апреля 2018 года они также вели совместное предприятие под брендом «Беру» на базе агрегатора «Яндекс.Маркет».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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