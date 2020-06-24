Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк и “Яндекс” объявили о прекращении партнерства

Сбербанк и “Яндекс” объявили о прекращении партнерства

Стало известно о прекращении сотрудничества “Яндекс” и Сбербанка по совместным предприятиям. Ожидается, что в III квартале 2020 года сделка завершит свое действие.

Как сообщили в “Яндекс”, в итоге сделки у Сбербанка будет выкуплена доля в “Яндекс.Маркет” (45% на 42 млрд руб), а у самого “Яндекс” - доля в “Яндекс.Деньги” (за 2,4 млрд руб).

По завершению сделки “Яндекс” консолидирует 100% “Яндекс.Маркета”, Сбербанк же станет единственным владельцем активов “Яндекс.Деньги”.

Подчеркивается, что денежный сервис продолжит работу в прежнем режиме, что не доставить пользователям никаких неудобств.

На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет название, - приводит сообщение компании ТАСС.

Одновременно планируется более активно использовать экосистемы сервисов для более быстрых и удобных выбора, покупок и доставки товаров. Также предполагается увеличить инвестиции в свой маркетплейс, в ассортименте которого насчитывается 1 млн товаров. В течение ближайшего времени ожидается, что их количество увеличится вдвое.

Завершение уже одобрено руководствами компаний и намечено на 3 квартал текущего года. Часть сделки по “Яндекс.Маркет” должно быть согласовано ФАС России.

Читайте также: Сбербанк установил комиссию при осуществлении переводов через банкоматыСбербанк списал "путинские выплаты" своих клиентов за долгиНовый мессенджер от «Яндекса» появился в РоссииЗначит, цифровая война: россияне хотят обвалить рейтинг «Яндекс. Навигатора» за помехи онлайн-митингу
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Вулкан на Алеутских островах способствовал падению Римской республики
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
РСЗО "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
Валерию Меладзе — 55 лет. Вспоминаем лучшие клипы
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено нападение
"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin
Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Netflix снимет продолжение "Побега из курятника"
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут актеров
Подойдут забавные. Для съемок сериала по "Властелину колец" ищут
Россияне принялись возвращать валюту в банки
Россияне принялись возвращать валюту в банки

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

«Яндекс» и Сбербанк подписали соглашение по новому «Яндекс.Маркету»
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
ФАС одобрила создание нового «Яндекс.Маркета» с привлечением Сбербанка