Сбербанк и “Яндекс” объявили о прекращении партнерства

Вадим Карасев

Стало известно о прекращении сотрудничества “Яндекс” и Сбербанка по совместным предприятиям. Ожидается, что в III квартале 2020 года сделка завершит свое действие.

Как сообщили в “Яндекс”, в итоге сделки у Сбербанка будет выкуплена доля в “Яндекс.Маркет” (45% на 42 млрд руб), а у самого “Яндекс” - доля в “Яндекс.Деньги” (за 2,4 млрд руб).

По завершению сделки “Яндекс” консолидирует 100% “Яндекс.Маркета”, Сбербанк же станет единственным владельцем активов “Яндекс.Деньги”.

Подчеркивается, что денежный сервис продолжит работу в прежнем режиме, что не доставить пользователям никаких неудобств.

На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет название, - приводит сообщение компании ТАСС.

Одновременно планируется более активно использовать экосистемы сервисов для более быстрых и удобных выбора, покупок и доставки товаров. Также предполагается увеличить инвестиции в свой маркетплейс, в ассортименте которого насчитывается 1 млн товаров. В течение ближайшего времени ожидается, что их количество увеличится вдвое.

Завершение уже одобрено руководствами компаний и намечено на 3 квартал текущего года. Часть сделки по “Яндекс.Маркет” должно быть согласовано ФАС России.

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