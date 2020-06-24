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Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат

Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
В федеральном бюджете достаточно средств для обеспечения соцвыплат, предложенных президентом РФ, заявил РИА Новости во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о повторной выплате в 10 тысяч рублей для детей до 16 лет, также глава государства предложил продлить выплаты соцработникам, в продолжение поддержки семьям, где граждане потеряли работу.

"В федеральном бюджете предусмотрены средства на дополнительные социальные выплаты, они могут идти из разных источников", - сказал Артамонов.


По словам законодателя, важно, чтобы эти средства были правильно использованы, доходили до адресатов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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