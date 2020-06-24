Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"

Лидия Мартынова

Хип-хоп исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) представил в Сети обновленную версию хита 2004 года "Черный бумер". В записи ремикса принял участие видеоблогер и музыкант Давид Манукян (Dava).

Трек стал более мелодичным и лирическим, с новыми куплетами в исполнении Манукяна. В них он рассказывает о золотой молодежи и тусовках в клубах. Знаменитые строки "черный бумер, черный бумер стоп-сигнальные огни" теперь звучат быстрее.

Не всем понравилось, как Серега переделал "любимый трек из детства". Совместная работа с Манукяном получила неоднозначные отзывы слушателей в Сети, например ВКонтакте.

"Оригинал лучше", — считает Александр Марычев.

"Согласна на 100 процентов", — поддержала его мнение Галина Иванова.

"Ни один Дава не заменит твою легенду о "черном бумере", — написал Edgar Vlas.

После выхода песни "Черный бумер" в 2004 году, он практически сразу возглавил российские хит-парады на телеканале "Муз-ТВ", "Первом", а также радиостанциях "DFM", "Русском радио и других.

Позже эта работа получила две номинации на премии MTV Russian Music Awards как "Лучший хип-хоп проект года" и "Лучший дебют года".