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Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"

Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
РИА Новости. Хип-хоп исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) представил в Сети обновленную версию хита 2004 года "Черный бумер". В записи ремикса принял участие видеоблогер и музыкант Давид Манукян (Dava).

Трек стал более мелодичным и лирическим, с новыми куплетами в исполнении Манукяна. В них он рассказывает о золотой молодежи и тусовках в клубах. Знаменитые строки "черный бумер, черный бумер стоп-сигнальные огни" теперь звучат быстрее.


Не всем понравилось, как Серега переделал "любимый трек из детства". Совместная работа с Манукяном получила неоднозначные отзывы слушателей в Сети, например ВКонтакте.


"Оригинал лучше", — считает Александр Марычев.

"Согласна на 100 процентов", — поддержала его мнение Галина Иванова.

"Ни один Дава не заменит твою легенду о "черном бумере", — написал Edgar Vlas.

После выхода песни "Черный бумер" в 2004 году, он практически сразу возглавил российские хит-парады на телеканале "Муз-ТВ", "Первом", а также радиостанциях "DFM", "Русском радио и других.


Позже эта работа получила две номинации на премии MTV Russian Music Awards как "Лучший хип-хоп проект года" и "Лучший дебют года".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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