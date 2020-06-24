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Сильнейший ливень "утопил" Николаев: впечатляющее видео

Сильнейший ливень "утопил" Николаев: впечатляющее видео

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Николаев в среду, 24 июня, рисковал повторить судьбу затопленных населенных пунктов Западной Украины.

Как сообщает ресурс Николаевские новости, хотя ливень продолжался всего лишь 20 минут, непогода успела натворить бед — затопленными оказались все низинные места, а в некоторых местах Центрального проспекта можно проехать лишь по бульварной части.

В сети появились красноречивые фото и видео.

Напомним, что 16 июня горожане уже пережили потоп — городская система канализации не смогла справиться с сильными потоками воды.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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