Сильнейший ливень "утопил" Николаев: впечатляющее видео
Сегодня, 18:56 Лидия Мартынова
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Николаев в среду, 24 июня, рисковал повторить судьбу затопленных населенных пунктов Западной Украины.
Как сообщает ресурс Николаевские новости, хотя ливень продолжался всего лишь 20 минут, непогода успела натворить бед — затопленными оказались все низинные места, а в некоторых местах Центрального проспекта можно проехать лишь по бульварной части.
В сети появились красноречивые фото и видео.
Напомним, что 16 июня горожане уже пережили потоп — городская система канализации не смогла справиться с сильными потоками воды.189 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua