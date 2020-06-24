Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Синтезирован новый изотоп — менделевий-244

Синтезирован новый изотоп — менделевий-244

В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли был получен не засвидетельствованный ранее изотоп химического элемента номер 101 — менделевия. Его массовое число (суммарное количество протонов и нейтронов в ядре) равно 244.

Впервые менделевий был синтезирован в 1955 году в той же лаборатории под руководством Глена Сиборга. Тогда удалось получить изотоп 256Md. Хотя были получены всего семнадцать атомов, ученые смогли определить свойства этого элемента. Несколько лет спустя синтез менделевия был произведен в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. До последнего времени были известны шестнадцать изотопов менделевия с массовыми числами от 245 до 260. У самого долгоживущего из них (260Md) период полураспада равен 32 суткам.

«Было трудно обнаружить новый изотоп менделевия, потому что все соседние изотопы этого элемента обладают очень похожими характеристиками распада», — говорит участник проекта Дженнифер Поре (Jennifer Pore). Для изотопов менделевия наиболее характерен альфа-распад, при котором ядро испускает альфа-частицу и превращается в ядро более легкого химического элемента.

Новый изотоп был получен при помощи обстрела заряженными частицами аргона-40 мишени из тонкой фольги, состоящей из висмута-209. Исследователями удалось определить свойства десяти атомов менделевия-244. Они обнаружили, что у этого изотопа имеется два разных пути распада, которые характеризуются различным периодом полураспада: 0,4 секунды и 6 секунд, в зависимости от энергетических конфигураций частиц в ядре. Центральную роль в исследовании сыграл прибор FIONA, установленный на циклотроне в Беркли. Название прибора расшифровывается как For the Identification Of Nuclide A — «Для определения А нуклида». Нуклидом называют атом с определенным числом протонов и нейтронов, а буква А обозначает массовое число атома.

Итоги работы представлены в журнале Physical Review Letters.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
В России стартовала акция "Весть Победы"
В России стартовала акция "Весть Победы"
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби
UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби
Ливийцы попросят Египет о помощи
Ливийцы попросят Египет о помощи
Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина
Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в Конституцию
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в

Еще по теме

В таблицу Менделеева добавили четыре новых элемента
Физики измерили атомную массу московия и нихония
Таблица Менделеева пополнилась московием
Российские ученые представят основу для ядерных батареек в 2016 году