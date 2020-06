Синтезирован новый изотоп — менделевий-244

Вадим Карасев

В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли был получен не засвидетельствованный ранее изотоп химического элемента номер 101 — менделевия. Его массовое число (суммарное количество протонов и нейтронов в ядре) равно 244.

Впервые менделевий был синтезирован в 1955 году в той же лаборатории под руководством Глена Сиборга. Тогда удалось получить изотоп 256Md. Хотя были получены всего семнадцать атомов, ученые смогли определить свойства этого элемента. Несколько лет спустя синтез менделевия был произведен в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. До последнего времени были известны шестнадцать изотопов менделевия с массовыми числами от 245 до 260. У самого долгоживущего из них (260Md) период полураспада равен 32 суткам.

«Было трудно обнаружить новый изотоп менделевия, потому что все соседние изотопы этого элемента обладают очень похожими характеристиками распада», — говорит участник проекта Дженнифер Поре (Jennifer Pore). Для изотопов менделевия наиболее характерен альфа-распад, при котором ядро испускает альфа-частицу и превращается в ядро более легкого химического элемента.

Новый изотоп был получен при помощи обстрела заряженными частицами аргона-40 мишени из тонкой фольги, состоящей из висмута-209. Исследователями удалось определить свойства десяти атомов менделевия-244. Они обнаружили, что у этого изотопа имеется два разных пути распада, которые характеризуются различным периодом полураспада: 0,4 секунды и 6 секунд, в зависимости от энергетических конфигураций частиц в ядре. Центральную роль в исследовании сыграл прибор FIONA, установленный на циклотроне в Беркли. Название прибора расшифровывается как For the Identification Of Nuclide A — «Для определения А нуклида». Нуклидом называют атом с определенным числом протонов и нейтронов, а буква А обозначает массовое число атома.

Итоги работы представлены в журнале Physical Review Letters.