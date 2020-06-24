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Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)

Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Денис Шмыгаль проводит брифинг о ситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где продолжается экологическая катастрофа. Напомним, в ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, уже превысил критическую отметку.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию.

Напомним, на Прикарпатье затопило даже больницу, где проходят лечение больные с коронавирусом, а в Черновицкой области тысячам абонентов пришлось отключить газ.

Фото ГСЧС Украины

133 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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