Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)
Сегодня, 16:28 Анастасия Иванова
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Премьер-министр Денис Шмыгаль проводит брифинг о ситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где продолжается экологическая катастрофа. Напомним, в ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, уже превысил критическую отметку.
«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию.
Напомним, на Прикарпатье затопило даже больницу, где проходят лечение больные с коронавирусом, а в Черновицкой области тысячам абонентов пришлось отключить газ.
Фото ГСЧС Украины133 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua