Смертельный паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает брифинг (онлайн-трансляция)

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Денис Шмыгаль проводит брифинг о ситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где продолжается экологическая катастрофа. Напомним, в ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, уже превысил критическую отметку.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию.

Напомним, на Прикарпатье затопило даже больницу, где проходят лечение больные с коронавирусом, а в Черновицкой области тысячам абонентов пришлось отключить газ.

Фото ГСЧС Украины