СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Сегодня, 04:28 Анастасия Иванова
Правоохранительные органы пресекли "сходку" криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Газете стало известно, что в заведении на Алтуфьевском шоссе собрались около 30 человек. В ходе операции по задержанию один человек оказал сопротивление. В результате он получил огнестрельное ранение.
Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", правоохранители узнали о том, что в кафе собрались от 80 до ста человек, которые имеют отношение к этническим преступным группировкам.
Подчеркивается, что находившиеся внутри открыли двери добровольно, однако лишь через два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. Предварительно, в отделение полиции доставлены более 20 человек.
По материалам: ria.ru