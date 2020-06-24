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Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов

Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов

Всемирно известный музыкант, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира. Об этом он сказал в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT.

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принёс величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — заявил он.


Уотерс подчеркнул, что на Западе всегда должны помнить об этом, особенно сейчас, когда некоторые негативно отзываются о России и «потрясают» перед ней оружием. По его мнению, такое поведение является «совершеннейшим безумием».

Как сообщало ИА Newstes, два года назад украинский сайт «Миротворец» внес Роджера Уотерса в свою базу данных, его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Причинами для внесения Уотерса в базу указаны антиукраинская пропаганда, «покушение на территориальную целостностью Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией». Уотерс заявил, что на присоединение Крыма к России Москву спровоцировал государственный переворот на Украине, который был спланирован в США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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