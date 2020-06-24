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Сорокаградусная жара придет на Ставрополье

Сорокаградусная жара придет на Ставрополье

Жители Ставропольского края уже накануне ощутили резкое повышение температуры в атмосфере.

По данным регионального МЧС, сорокаградусная жара ожидается в крае сегодня, 24 июня. Аномальная температура может вызвать множество проблем, как со здоровьем жителей Ставрополья, так и с развитием опасных ситуаций на дорогах из-за деформации железнодорожного и асфальтового покрытия, приводит предупреждение спасателей издание Newstracker.ru.

В связи с резким повышением температуры в крае выпущено экстренное предупреждение. В нем специалисты советуют жителям Ставрополья избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. От дальних поездок и отдыха на природе в такую жару лучше воздержаться, выбирая места где можно защититься от солнца. Излишнее нахождение перед кондиционерами и вентиляторами в помещениях также могут привести к заболеваниям.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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