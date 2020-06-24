Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина

Вадим Карасев

34-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин считались одной из самых красивых и крепких пар Голливуда. Их отношения, которые длились 15 лет, всегда были похожи на американские горки: они прошли через разрыв помолвки, рождение троих детей, были на грани развода, но несколько лет назад смогли преодолеть семейный кризис. Этой весной супруги вновь оказались в центре внимания таблоидов — они в очередной раз объявили о расставании, однако до сих пор так и не подали документы на развод. NEWSTES.RU решил вспомнить самые яркие моменты совместной жизни Меган и Брайана по случаю сегодняшней 10-й годовщины их свадьбы.

2004 год

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала "Королева экрана". Меган, которой на тот момент было всего 18 лет, влюбилась в Брайана с первого взгляда. Грин же, в свою очередь, первое время не воспринимал их роман всерьез сразу по нескольким причинам. Во-первых, Фокс, которая младше его на 13 лет, казалась ему слишком юной и незрелой для серьезных отношений, а во-вторых, в тот период он переживал тяжелое расставание с коллегой по сериалу "Беверли-Хиллз 90210" Ванессой Марсил и сам не был готов с головой погрузиться в новый водоворот чувств.





Брайан Остин Грин и Меган Фокс

Однако Меган была настроена решительно и приложила все усилия для того, чтобы все получилось. В одном из интервью Брайан признался, что именно настойчивость Фокс сыграла ключевую роль в их любовной истории. Актер рассказал, что сначала отверг возлюбленную, но изменил свое решение после того, как она четко дала понять, что запросто найдет другого:

Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. К счастью, она оказалась очень настойчивой.





Меган Фокс

Позже сама Фокс призналась, что Брайан стал ее первым мужчиной и самой большой любовью. Сам же Грин утверждает, что отношения с Меган помогли ему не только вернуть утраченную часть себя, но и повысить самооценку.Ей был нужен кто-то ответственный и приземленный. Мы идеально подошли друг другу, — рассказал актер.





Брайан Остин Грин с бывшей возлюбленной Ванессой Марсил2006 год

Меган и Брайан стали одной из самых красивых пар Голливуда и постоянно попадали в объективы репортеров на светских мероприятиях, свиданиях или прогулках по городу. В окружении влюбленных говорили исключительно о том, какая они прекрасная пара. Фокс быстро наладила отношения с сыном Брайана от Ванессы Марсил — она стала для него не только лучшим другом, но и второй мамой.

Меган прекрасно справляется с родительскими обязанностями. Наверное, в ней это заложено от природы. Она любит моего сына Кассиуса. Мы начали встречаться, когда ей было 18 лет, и она сразу же взяла его воспитание под свой контроль. Это просто невероятно, — рассказывал о возлюбленной Грин в одной из бесед с журналистами.





Брайан Остин Грин и Меган Фокс

Глядя на то, как Меган общается с его сыном от предыдущих отношений, Грин окончательно понял, что сильно ошибался в ней в самом начале романа, и решил, что девушка серьезно настроена и по-настоящему готова к созданию семьи. В 2006 году актер сделал Меган предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Влюбленные начали готовиться к скромной свадебной церемонии.2007—2009 годыОднако вскоре после помолвки отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина начали портиться. В 2007 году Меган приступила к съемкам в прославивших ее на весь мир "Трансформерах", а Брайан в то время был занят на съемках сериала "Терминаторы: Битва за будущее". Как следствие, из-за напряженных рабочих графиков у влюбленных практически не оставалось времени друг для друга.





В 2009 году папарацци заметили, что Меган Фокс перестала носить помолвочное кольцо, а через некоторое время выяснилось, что влюбленные приняли решение расстаться. Стоило только Грину поверить в серьезность намерений возлюбленной, как она сама испугалась обязательств и призналась, что еще слишком молода для брака. После расставания с Грином Меган Фокс закрутила короткий роман со своим коллегой по "Трансформерам" Шайей Лабафом. В тот период пара не комментировала свои отношения, однако несколько лет назад Фокс подтвердила, что в тот период она действительно была влюблена в Лабафа.Подтверждаю, что все было романтично. Я любила его и никогда не скрывала этого, — призналась актриса.





2010 годРазлука Меган Фокс и Брайана Остина Грина продлилась 10 месяцев, после чего они поняли, что не могут жить друг без друга. Пара сошлась, и актер уже во второй раз сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое она снова ответила согласием, — на тот момент актрисе было уже 24 года. В этот раз Меган и Брайан не стали затягивать с торжеством и сыграли свадьбу меньше чем через месяц после помолвки.Свадьба состоялась 24 июня 2010 года в отеле Four Seasons на острове Мауи на Гавайях. Церемония была тайной, а присутствовали на ней только родные и близкие молодоженов. Влюбленные обменялись клятвами прямо на берегу океана: к алтарю Меган шла босиком и в белоснежном развевающемся на ветру платье от Armani Prive.





Меган Фокс и Брайан Остин Грин с сыном КассиусомЯ ни в чем и никогда в своей жизни не был так уверен, как в браке с тобой. Это прекрасное начало удивительной семейной жизни, которая нам предстоит, — произнес в тот торжественный день Брайан в своей свадебной клятве.Свой медовый месяц Меган и Брайан провели в том же отеле на Гавайях, где после 7 лет отношений наслаждались друг другом уже в новом статусе — мужа и жены.





Вскоре после свадьбы Меган по неосторожности потеряла платиновое кольцо с бриллиантом в два карата, которое Брайан подарил ей, чтобы скрепить их союз. Украшение Фокс так и не нашла, поэтому супруг подарил ей новое, еще более роскошное кольцо с бриллиантом в три карата стоимостью 80 тысяч долларов.Мне нравится смотреть на Меган по утрам. Я обожаю, как она выглядит в домашней одежде. И меня совершенно не заботит, есть ли на ее лице косметика или нет, — влюбленно рассказывал о своей новоиспеченной супруге Брайан в одном из своих интервью.





2012 год

В сентябре 2012 года у Меган Фокс и Брайана Остина Грина родился первый общий ребенок, которого они назвали красивым именем Ноа Шеннон. Сам факт беременности супруги тщательно скрывали и публично заявили о пополнении в семействе только через месяц после появления малыша на свет.Мы с радостью называем себя родителями этой чудесной души, и я всегда буду благодарить Бога за то, что дал мне возможность почувствовать такую любовь, — написала Фокс на своей странице в фейсбуке.





Уже спустя много лет Меган призналась, что довольно хорошо переносила первую беременность, а отправляясь на роды, сперва даже не представляла, что ее ждет впереди, — даже сильные схватки не заставили ее отказаться от укладки перед выходом из дома.Я думала, что буду сильной, и медсестры скажут: "Она — принцесса-воин. Ей не нужна эпидуральная анестезия. Она великолепна!". Но по пути у меня отошли воды, и я принялась буквально умолять сделать мне эпидуралку (метод регионарной анестезии. — Прим. ред.), едва выйдя из машины. Просила дать мне обезболивающее всех, кого видела на пути, даже охранников. По шкале боли от 1 до 5 это была твердая четверка, — вспоминала Меган Фокс о своих первых родах.





2013—2014 годыПосле рождения первенца Меган Фокс с головой погрузилась в материнство, а всего через 10 месяцев после этого пара объявила о второй беременности. Позже в одном из своих интервью Меган признавалась, что ни один из их детей не был запланированным, — в этом вопросе супруги полагались на судьбу и волю случая.Вторая беременность оказалась для актрисы тяжелее, чем первая. Первые несколько месяцев Фокс мучилась от сильного токсикоза, при этом Меган успевала сниматься и заботиться о старшем сыне.





Брайан Остин Грин и Меган Фокс с сыновьямиПервая беременность была намного легче. На этот раз мне гораздо сложнее. Первый триместр был тяжелым, а во второй все пришло в норму. У меня уже есть годовалый ребенок, который требует повышенного внимания. А когда еще работаешь по 15 часов в сутки, совмещать все это невероятно трудно, — вспоминала Меган о своей второй беременности.На протяжении всех 9 месяцев Брайан Остин Грин всячески поддерживал возлюбленную и потакал всем ее прихотям — чаще всего в этот период Меган хотела, чтобы муж побаловал ее чем-то сладким. В интервью актер признался, что искренне восхищается супругой, и сказал, что точно не смог бы выносить ребенка, будь он на месте Меган.Второй сын Меган и Брайана появился на свет 13 февраля 2014 года и был назван необычным именем Бодхи Рэнсом.





2015—2016 годыПосле рождения второго ребенка в отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина наступил кризис. Отношения пары сильно испортились, а в конце лета 2015 года выяснилось, что актриса подала на развод и потребовала совместной опеки над их двумя сыновьями.О причинах развода супруги не распространялись, однако в их окружении говорили, что Меган попросту устала от того, что муж постоянно стремится ограничить ее и хочет, чтобы она проводила больше времени дома с детьми, в то время как сама Фокс мечтает больше сниматься и заниматься самореализацией.





В прессе уже даже начали появляться первые подробности громкого развода: ожидалось, что Брайан будет получать от бывшей супруги алименты из-за своего ослабленного после автомобильной аварии здоровья. В случае развода Меган должна была поделиться частью своего дохода с экс-супругом, потому что зарабатывала гораздо больше него. При этом такая разница в доходах была связана с полученной в аварии травмой, из-за которой Брайан часто испытывал головокружения и не мог встать с кровати, не говоря о выезде на полноценный съемочный день.





Уже в ходе бракоразводного процесса выяснилось, что Меган ждет третьего ребенка, отцом которого является Брайан. Третья беременность Фокс внесла коррективы в их планы. Звездная пара решила дать своим отношениям второй шанс в первую очередь ради счастья детей. Меган забрала документы из суда, и они вместе с Брайаном начали заново выстраивать едва не разрушившуюся семью.





К слову, Брайан даже во время расставания не терял надежды, что они с Меган еще будут вместе, а после известия о ее беременности был буквально вне себя от счастья.В период их раздельного проживания Брайан надеялся, что Меган передумает насчет развода. Он очень рад, что удалось вернуть ее. Они оба трудились над тем, чтобы сохранить брак. Мощным стимулом для сближения стал страх, что дети будут расти в неполной семье, — рассказывал о том непростом периоде в жизни пары инсайдер.





Брайан Остин Грин с сыновьямиРады воссоединению Меган и Брайана были и их многочисленные друзья, которые всегда считали их идеальной парой и были убеждены, что их разрыв — это большая ошибка. Приятели выражали надежду, что рождение третьего ребенка по-настоящему сплотит супругов, и они смогут наконец решить все накопившиеся между ними проблемы.Третий сын Меган и Брайана появился на свет 4 августа 2016 года — родители назвали малыша Джорни Ривер. Рождение мальчика действительно положительным образом сказалось на отношениях супругов: они преодолели кризис, начали новую жизнь, а на снимках папарацци с романтических свиданий и прогулок напоминали молодоженов.





Меган Фокс с младшим сыном Джорни2017—2019 годыПосле рождения третьего сына в семье Меган и Брайана, казалось, вновь воцарилась абсолютная идиллия. Фокс публично благодарила мужа за прекрасные гены, которые он вложил в их детей, а Грин признавался, что мечтает, чтобы возлюбленная однажды родила дочь.Сейчас у меня четверо мальчишек, а пять — это уже баскетбольная команда. С радостью воспринял бы новость о пополнении семьи. Я очень хочу, чтобы родилась девочка... Правда, волнуюсь, а вдруг родится еще один сын. Конечно, люблю своих мальчиков, но не знаю, готов ли к пяти, — делился Грин в интервью всего через год после появления на свет младшего сына.





В своих беседах с журналистами Меган и Брайан не уставали с гордостью рассказывать, как им удалось побороть семейный кризис и выйти на новый уровень отношений, основанных на взаимном уважении и понимании. Звездная пара не скрывала, что жизнь в браке — далеко не сказка, и уточняла, что оставаться вместе им помогает ежедневная работа над отношениями. Я не живу в иллюзиях. Я просто стараюсь жить и наслаждаюсь тем, что есть. Некоторые считают, что развод — это причина разочарования, но это не так. Развод может быть позитивным. У нас три замечательных ребенка. У нас были и есть замечательные отношения. Мы просто работаем над отношениями день за днем, — рассказывал Брайан о семейной жизни с Меган.

Фокс, в свою очередь, рассказывала, что, принимая решение о сохранении семьи, в первую очередь думала о своих детях:Я сосредоточилась на своих эмоциях и расставила приоритеты. Дети и их благополучие — вот что главное. Когда ты уверена, что с ними все хорошо, любовь даст о себе знать в будущем.Брайан и Меган старались поровну делить между собой обязанности по уходу за тремя сыновьями — например, если актер отвозил утром детей в сад, то его супруга забирала их оттуда в конце дня. При этом супруги не забывали уделять время друг другу. Где-то раз в неделю они оставляли детей на попечение няни и устраивали себе романтические свидания, во время которых вдвоем шли в кино или на ужин в ресторан.





Меган Фокс с сыновьями2020 годВ конце апреля 2020 года, уже после начала карантина из-за пандемии коронавируса, в прессе появились первые новости о проблемах в браке. Инсайдеры, близкие к звездной паре, утверждали, что супруги уже какое-то время не живут под одной крышей. По их сообщениям, актриса решила остаться с детьми в Калабасасе, а ее муж переехал в Малибу, при этом они довольно часто встречаются, чтобы вместе провести время с сыновьями.





Меган Фокс с сыновьямиЧуть меньше чем через месяц Брайан сам намекнул на расставание с женой. Он опубликовал в инстаграме пост в честь ее дня рождения, который состоял из фото с изображением бабочек и подписи, в которой поклонники с ходу разглядели скрытый смысл. В конце концов бабочкам надоедает сидеть на одном цветке, они начинают задыхаться. Вокруг них огромный мир, и они хотят испытать его, — написал Грин.





Уже на следующий день актер подтвердил, что они действительно расстались с супругой после 10 лет брака. В своем подкасте он сообщил, что первые трудности в отношениях у них с Меган возникли еще в конце прошлого года, — в тот период актриса вернулась в страну со съемок фильма картины Midnight in the Switchgrass, в которых участвовала с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером.

У нас случился серьезный разговор. Меган сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня, — сообщил о расставании Грин.





Брайан уточнил, что они с Меган договорились сохранить теплые дружеские отношения ради троих сыновей и планируют вместе проводить семейные праздники и каникулы. Актер также опроверг слухи, что их разрыв с женой как-то связан с Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly. Он уверил, что Меган с Колсоном просто хорошие друзья, и попросил журналистов не выставлять их злодеями, а его жертвой в сложившейся ситуации.





Сразу же после заявления Брайана в прессе заговорили, что на самом деле отношения Меган и Колсона не так давно переросли из дружеских в романтические. Очевидцы утверждали, что неоднократно видели, как рэпер и актриса вместе направляются в особняк Фокс на его машине. Их встречи в основном происходили, когда трое сыновей гостили у своего звездного отца. Кстати, у самого Бэйкера также подрастает 11-летняя дочь от предыдущих отношений, с которой он старается проводить свое свободное от работы время.





Колсон Бэйкер





Колсон Бэйкер с дочерьюОни начинали общаться как друзья, однако все это время между ними росла взаимная симпатия. Меган считает, что Колсон действительно классный парень, и недавно их отношения переросли в романтические, — рассказывали инсайдеры.Слухи о романе Меган и Колсона подогрел и новый клип рэпера на песню Bloody Valentine. В музыкальном видео Фокс исполнила главную роль и предстала в образе сумасшедшей подруги музыканта. Кстати, недавно пара косвенно подтвердила свои отношения. Папарацци застали Меган и Колсона во время романтической прогулки — на ней они крепко держались за руки и нежно целовались в машине.





Меган Фокс и Колсон Бэйкер





Брайан Остин Грин, в свою очередь, также не проводит время в одиночестве. Недавно он был замечен в компании 25-летней американской модели Кортни Стодден. Очевидцы утверждают, что они вместе приехали за едой навынос в один из ресторанов Лос-Анджелеса и вели себя как пара. При этом Грин до сих пор не готов ставить крест на своих отношениях с Меган Фокс и пока не спешит подавать на развод. Актер убежден, что у них с женой еще есть шанс побороть очередной кризис, ведь когда-то у них уже был подобный удачный опыт.Они расставались и в прошлом, а потом опять сошлись. Брайан не собирается подавать на развод. Похоже, он снова надеется на то, что они с Меган смогут договориться. Он дает ей личное пространство и позволяет делать все, что она хочет. Он действительно хочет, чтобы она была счастлива. Брайан считает Меган потрясающей мамой и очень расстроен, что она с кем-то встречается, — утверждают инсайдеры.





Стоит отметить, что и сама Меган, которая выступила инициатором их разрыва, тоже еще не успела подать документы о разводе в суд. Кроме того, Фокс пока не спешит знакомить нового бойфренда со своими детьми. Источники, близкие к звездной паре, говорят, что отношения актрисы и рэпера нежные и романтичные, но пока не очень серьезные. Поэтому не исключено, что и сама Меган не отрицает, что через какое-то время они с Брайаном все же решат дать своему браку уже третий по счету шанс.





Меган Фокс и Колсон Бэйкер





Меган Фокс и Брайан Остин Грин



