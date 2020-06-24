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Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьми

Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьмиФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жилица дома на северо-востоке Москвы рассказала о женщинах, на съемной квартире которых нашли пятерых новорожденных детей. С девушкой побеседовал «Пятый канал».

По словам соседки, в квартире жила молодая китаянка со своей пожилой матерью. С ними она познакомилась в декабре. Сама девушка училась в одном из столичных вузов, а мать прилетела к ней из Пекина. «Пригласили в гости, затащили вещи. Никого там не видели, никаких детей, никого. Несколько раз встречались также на площадке», — отметила соседка.

Другие соседи говорили о целой «китайской армии», поселившейся в квартире. По их словам, в прихожей стояло очень много пар обуви. При этом жильцы заносили внутрь множество вещей, в частности матрасы и палки. По мнению соседей, они спали не на кроватях, а делали себе настилы. При этом беременных женщин в подъезде никто не замечал.

Ранее сообщалось, что в московской квартире обнаружили пятерых младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца. На двоих из детей оформлены документы на усыновление, переведенные на китайский язык.

По данным издания Baza, дети рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев забрать не смогли. По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей изъяли, по факту их обнаружения в квартире возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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