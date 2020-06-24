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"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"

"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Музыкальные группы "Сплин" и "Би-2" примут участие в ежегодном международном фестивале "Рок на Волге 2020" в Самаре, который в этом году состоится в онлайн-формате 28 июня, сообщает пресс-служба проекта.

"Международный фестиваль "Рок над Волгой", проводившийся в Самаре ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, должен был состояться в июне 2020 года на стадионе "Самара Арена"... В мае организаторы - компания NCA - объявили об отмене фестиваля. Однако на днях было принято решение, что для поклонников рока 28 июня NCA подготовит настоящий сюрприз - шоу формата онлайн с участием любимых групп "Сплин" и "Би-2", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, концерт будет бесплатным, трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Сцена, на которой будут выступать артисты, будет организована на барже на Волге. Напротив сцены установят экран, на котором будут показывать зрителей, они смогут задать артистам свои вопросы.


Участники онлайн-марафона поддержат благотворительный фонд Константина Хабенского, заключили в пресс-службе.

# Блоги / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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