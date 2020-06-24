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США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование

США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование

Правительство США продолжает поддерживать Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии и в рамках американо-грузинского сотрудничества в сфере безопасности передала ей высокотехнологическое оборудование, сообщает пресс-служба посольства США в Грузии.

«На этот раз мы передали высокотехнологичное оборудование специальному подразделению SSG, отвечающему за защиту Грузии от оружия массового уничтожения (ОМУ). Это оборудование поможет нашим партнерам в обнаружении и идентификации взрывчатых веществ, а также в химической, биологической, радиологической и ядерной (CBRN) угрозе. Передача оборудования стала возможной благодаря нашему Агентству по снижению угрозы обороны», — говорится в заявлении посольства.

Агентство также займется проведением специальных тренингов для обучения грузинских коллег «эффективному использованию» предоставленного оборудования.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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