США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование

Алексей Вольцев

Правительство США продолжает поддерживать Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии и в рамках американо-грузинского сотрудничества в сфере безопасности передала ей высокотехнологическое оборудование, сообщает пресс-служба посольства США в Грузии.

«На этот раз мы передали высокотехнологичное оборудование специальному подразделению SSG, отвечающему за защиту Грузии от оружия массового уничтожения (ОМУ). Это оборудование поможет нашим партнерам в обнаружении и идентификации взрывчатых веществ, а также в химической, биологической, радиологической и ядерной (CBRN) угрозе. Передача оборудования стала возможной благодаря нашему Агентству по снижению угрозы обороны», — говорится в заявлении посольства.

Агентство также займется проведением специальных тренингов для обучения грузинских коллег «эффективному использованию» предоставленного оборудования.