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США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»

США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников»Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США и Канаде на фоне мясного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мясная отрасль переживает серьезную трансформацию. Об этом пишет Reuters.

Все больше потребителей в Северной Америке стремятся покупать мясо напрямую у фермеров, поскольку цены у них ниже, чем в магазинах. Причиной нынешнего роста стоимости мяса у ретейлеров стало закрытие некоторых заводов из-за вспышки COVID-19. В результате возникла острая нехватка «мобильных мясников» — они приезжают на фермы и занимаются убоем скота на заказ. Число их постоянно растет: за последние годы количество таких предприятий увеличилось вдвое.

Из-за роста спроса на подобные услуги США и Канада столкнулись с необходимостью менять правила убоя скота. По действующим законам, приглашенные мясники могут забивать скот только при условии, что мясо затем пойдет на личные нужды. Для забоя животных с целью дальнейшей продажи мяса нужно приглашать ветеринарных инспекторов. Однако фермеры указывают, что ни в США, ни в Канаде нет достаточного количество таких инспекторов, чтобы покрыть текущий спрос. В связи с этим они призвали власти изменить действующие правила.

«Есть скот, есть клиенты, которые готовы покупать мясо, но наши руки связаны. Если бы "мобильные мясники" могли прийти на ранчо и забитое ими мясо было бы легально продавать, это помогло бы [отрасли]», — сказал владелец фермы в Альберте Аллан Майно (Allan Minor).

В мае стало известно, что мясо оказалось недоступным для простых американцев, оно превратилось в еду для богатых. В стране сократились объемы переработки мяса, это отразилось на ассортименте продуктовых магазинов, полки начали пустеть. Состоятельные люди начали покупать органическое мясо, которое может стоить в несколько раз дороже обычного.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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