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Стала известна реакция Германии на статью Путина о Второй мировой

Стала известна реакция Германии на статью Путина о Второй мировой

Российский посол в Берлине рассказал о реакции Германии на публикацию статьи о Второй мировой войне за авторством Владимира Путина.

Сергей Нечаев отметил, что данная статья нашла отклик не только у широкой общественности, но и активно обсуждается в научных и политических кругах Германии. Посол подчеркнул, что данный факт заметен, все это фиксируется и конечно же будет анализироваться в дальнейшем.

Как пишет РИА Новости, посол добавил, что одним из ключевых моментов статьи является важность совместной ответственности перед следующими поколениями и приложение усилий по недопущению возникновения “таких трагедий”.

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По материалам: u-f.ru

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