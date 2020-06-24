Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей

Вадим Карасев

Фото: @pdmnews

Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова. Боевая машина времен Великой Отечественной войны не смогла повернуть и проехала прямо. «Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение», — рассказал очевидец.

По его словам, этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду Победы.

Ранее 24 июня на Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиационную часть парада.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен нерабочим. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.