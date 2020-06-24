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Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям, - глава Кабмина

Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям, - глава Кабмина
Тотальный карантин в Украине сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Такое мнение в интервью телеканалу "Первый Западный" высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.

"Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах", – отметил он в подписи к записи.

По словам премьера, чтобы в Украине не началась такая волна заболевания, как была в Италии и Испании, правительству необходимо принимать соответствующие меры.
"В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель", – считает премьер.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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