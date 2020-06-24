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TRENIROVKA: ловим волну и осваиваем азы серфинга

TRENIROVKA: ловим волну и осваиваем азы серфинга

Что ж, большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, наконец сняты, а это значит, что возвращается наша рубрика TRENIROVKA! Несмотря на то что истинные поклонники спорта не делали перерывов в тренировках во время самоизоляции и занимались им дома, многие, мы уверены, скучали по любимым фитнес-залам и тренерам. К счастью, теперь можно вернуться не только к своим любимым занятиям, но и, конечно, попробовать что-то новое. Ну а очередная тренировка NEWSTES.RU, на которой наша редактор Мариана Панкина училась серфингу на искусственной волне в Flow Moscow, этим летом будет актуальна как никогда. Почему — рассказываем в нашем материале.

Серфинг

Серфинг — это всем известный водный вид спорта. Суть его проста (а вот он сам — совсем нет!): стоящий на доске спортсмен пытается покорить волны.

В серфинге различают две основные дисциплины: шортборд и лонгборд. В первой используются небольшие доски (от 1,5 до 1,8 метра), благодаря чему серфер делает различные сложные и маневренные трюки. В лонгборде доски гораздо длиннее (от 2,4 до 3 метров) и шире, маневрировать на них так же, как на коротких досках, не получится, зато на них легче преодолеть небольшие и пологие волны. Большей популярностью пользуется именно шортборд — он более зрелищный и эффектный.

Зародился серфинг сотни лет назад на островах Полинезии. Родиной этого вида спорта считают Гавайские острова. Для местных жителей серфинг был не просто видом спорта, а своего рода частью ритуала. Позволить себе его изначально могли только королевские особы.

Первые доски для серфинга весили до 70 килограммов, а в длину они достигали восьми метров, их изготавливали вручную. Современные доски, конечно, значительно легче — примерно раз в 10.

Европейцы о серфинге узнали благодаря известному путешественнику Джеймсу Куку, в состав экспедиции которого входил лейтенант Джеймс Кинг. Увидев серферов на Гавайских островах, он подробно рассказал о них в своем дневнике. Спустя несколько десятков лет об этом виде спорта написал и знаменитый американский писатель Марк Твен, посетивший Гавайи. Он рассказал, что встретил на одном из пляжей обнаженных гавайцев, которые развлекались национальной забавой — катанием на волнах.

Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина

Популярным этот вид спорта сделал американский пловец гавайского происхождения и олимпийский чемпион Дьюк Каханамоку. Его считают прародителем современного серфинга. Именно благодаря ему этот вид спорта получил распространение повсеместно — Дьюк ездил по миру и демонстрировал свои навыки профессионального серфера. А сам он снискал популярность в Голливуде, снявшись в нескольких фильмах.

Большая популярность к серфингу пришла в 50—60-е годы прошлого века. В 1964 году была образована Международная ассоциация серфинга (ISA). Тогда же прошли первые международные соревнования по этому виду спорта. С 1976 года стали ежегодно проводиться чемпионаты мира по серфингу, причем как женские, так и мужские. Победителями международных соревнований чаще всего становятся представители и представительницы США и Австралии.


В России этот спорт за последние несколько лет стал очень популярен, однако из-за особенностей климата практиковать его у нас негде, а выехать за рубеж могут позволить себе далеко не все. В основном любители серфинга отправляются на Гавайские острова, Бали и в Австралию. Более доступным вариантом также является Португалия, где можно покорять волны в Атлантическом океане. Тем не менее с 2009 года проходят чемпионаты России по серфингу. Сначала они были выездными, а с 2014 года проводятся на территории нашей страны.


Благодаря серфингу появилось и много других видов спорта, вдохновленных им: SUP-серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг и другие.

От себя добавлю, что серфинг я хотела попробовать давно, но жалела на это и время, и средства. Честно говоря, мне было жалко потратить как минимум неделю отпуска на то, чтобы только учиться кататься: приехать в другую страну и за весь отпуск не увидеть ничего, кроме пляжа и моря/океана, — точно не моя история. От одного-двух уроков, знаю, толку не было бы никакого.

К тому же такие поездки, как правило, выходят в копеечку: помимо билетов и жилья, нужно еще платить за занятия, которые очень бьют по карману, особенно если заниматься индивидуально с хорошим инструктором. В общем, эту затею я всегда откладывала на "когда-нибудь потом". Поэтому Flow Moscow, где можно попробовать освоить серфинг, показался мне прекрасным вариантом. Не зайдет — не страшно, тут ты точно ничего не потеряешь.


Тренировка

Прежде чем приступить к тренировке, вам обязательно расскажут о технике безопасности: научат, как правильно группироваться при падении (а падать вы будете много!), проведут весь необходимый инструктаж, покажут, как встать на доску, и выдадут экипировку. Никакую специальную форму для этого покупать не нужно: девушкам достаточно будет взять с собой купальник, но непременно слитный, так как, надев раздельный, вы рискуете оказаться без него после очередного падения. Можно надеть гидрокостюм — в нем тоже очень комфортно серфить. Что еще важно: конечно, никакой косметики — она смоется.


Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина и тренеры Flow Moscow

Строить больших ожиданий не стоит — с первого раза встать на доску и продержаться какое-то время на воде мало кому удается, поэтому сначала вы будете просто учиться стоять на доске. Чем, собственно, я и занималась на протяжении всей тренировки.

Если хотите заранее подготовиться к тренировке, можно начать с балансборда — тренажера, который развивает координацию и позволяет удерживать баланс тела на неустойчивой поверхности.

Сколько тренировок понадобится конкретно вам, чтобы освоить азы серфинга, сказать сложно: кто-то уже на втором занятии покажет отличный результат, кому-то потребуется гораздо больше занятий.

Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина и тренер Flow Moscow Тимофей Каверин

Серфингом занимаются как парни, так и девушки. По словам тренера Flow Moscow Тимофея Каверина, среди его учеников, занимающихся серфингом, большинство — именно девушки.

Они смелее. Парни стесняются,

— улыбается он.


Есть и определенные различия в работе с мужчинами и женщинами.

Пацаны, бывает, не хотят слушать, — отмечает тренер.


Тренер Flow Moscow Тимофей Каверин

В Flow Moscow занимаются и дети с 10 лет, и их можно ставить в пример многим взрослым.

Дети сразу встают на доску. Они расслабляются и получают удовольствие от волны,

— говорит Тимофей.

Лично для меня сложнее всего было как раз расслабиться — мне кажется, я слишком концентрировалась на том, чтобы не упасть и устоять, но как только отпускала эти мысли, все получалось. Как оказалось, уметь расслабляться тут очень важно.


Есть у Тимофея Каверина и гораздо более возрастные ученики — мужчины и женщины за 50 и даже 60.

Цели у всех разные: кто-то приходит, чтобы научиться серфингу, кто-то — потому, что не может в данный момент поехать на океан или море. Большинство из тех, кто приходит в первый раз, возвращаются и начинают ходить регулярно.


Если вы освоите серфинг на искусственной волне, вы сможете кататься и в естественных условиях. Определенные различия, конечно, есть: например, искусственная волна все время остается на одном уровне и не исчезает, как на море или в океане, она ровная и отлично подойдет для тех, кто только хочет научиться стоять на доске. Тем не менее здесь условия максимально приближены к морским, а значит, что и на большой воде вы будете чувствовать себя довольно комфортно.


Самодеятельностью заниматься Тимофей Каверин не рекомендует — если не умеете кататься, лучше сразу обратиться за помощью к тренеру.

Нужно обязательно брать тренеров. Если хотите быстро научиться, тренер все подскажет и разберет все ошибки. Есть те, кто пытается научиться самостоятельно, и это проблема. Чаще всего это мужчины. Они долго сидят на бордюре, пытаются встать и сразу падают. Они до упора не берут тренеров, расстраиваются, видно, что им это не приносит кайф. Зачем тогда дальше ходить? Возьми тренера, и он тебе покажет, как кайфовать с этой штуки,

— говорит он.


Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина и тренер Flow Moscow Сергей Игнатьев

Стоимость и расписание

Не зря изначально серфинг был королевским увлечением. Это занятие, конечно, не из дешевых. В Flow Moscow можно заниматься как индивидуально, так и в группах (от четырех до семи человек). Часовое занятие в будний день с десяти утра и до шести вечера стоит три тысячи рублей, в остальное время и выходные дни — 4 500. Волну можно забронировать и на компанию друзей. Обойдется вам это в 21 000 рублей за час в будний день до шести вечера и в 31 500 в остальное время и выходные дни. В эту стоимость входят доска, лиш (ремень, с помощью которого доска крепится к ноге, благодаря чему она остается рядом с серфером при падении и не уплывает слишком далеко) и шлем.


Редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина и тренер Flow Moscow Сергей Игнатьев

Работает Flow Moscow с 10 утра до полуночи. Очень удобно, что после работы вы, даже если попадете в сильную пробку, все равно наверняка успеете, а вот взбодриться перед рабочим днем вряд ли получится — если только у вас, конечно, не свободный график.

Записаться на тренировку, выбрав подходящее время, и сразу же ее оплатить можно прямо на сайте.


Плюсы и минусы

Как и практически любой спорт, серфинг травмоопасен. Но серьезно пострадать на искусственной волне вряд ли получится. Тем не менее при не слишком удачных падениях можно очень неприятно стукнуться головой о доску (впрочем, если вы новичок, на вас будет шлем, а если вы с серфингом на ты, наверняка умеете правильно падать). Лично у меня после тренировки было несколько довольно больших и сочных синяков на коленях (не знаю, как так вышло). Это, наверно, все минусы.


А теперь о плюсах. Во-первых, это хорошая кардиотренировка (о плюсах кардио мы говорили уже неоднократно). Во-вторых, появляется чувство равновесия и баланса. В-третьих, вы начинаете понимать, как работает ваше тело на воде (а это совсем другая работа, нежели на суше). В течение всей тренировки вы работаете с собственным весом, но благодаря тому, что вам все время приходится удерживать баланс из-за волн, работают все мышцы: не случайно у тех, кто занимается серфингом, подтянутые и стройные фигуры. Плюс вода имеет какое-то магическое свойство: она и расслабляет, и в то же время сильно выматывает. Но во всех случаях это очень приятные ощущения.

По эмоциональным ощущениям я бы сравнила это с боксом: здесь ты отвлекаешься от насущных проблем, забывая обо всех жизненных трудностях, и выходишь с тренировки со свежей головой и полностью обновленным.


Впечатления и оценки

Что ж, серфинг — это определенно то, что должен попробовать каждый. Конечно, это оказалось гораздо сложнее, чем я думала, а после очередного падения мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что в тот момент я считала себя бездарной ученицей, которой это ремесло точно никогда не освоить. Однако на удивление получила похвалу от тренеров, а посмотрев видео, и сама убедилась, что все не так уж и плохо. В общем, бояться, стесняться и переживать, что не получится, не стоит. Ведь пока сам не попробуешь — не узнаешь. К счастью, лететь для этого на Гавайи совсем не обязательно. Да и сейчас к тому же это, увы, даже при большом желании осуществить не получится, а Flow Moscow с сегодняшнего дня вернулся к работе.


Нагрузка. Пять баллов. Час такой тренировки, если будете выкладываться по полной, вас отлично "прокачает". Те, кто занимался фитнесом в воде, меня прекрасно поймут — это очень непросто.

Атмосфера. Пять баллов. В Flow Moscow действительно очень приятно: нет толп людей, расслабляющая атмосфера, уютное кафе, где можно выпить кофе или смузи, и классные тренеры.


Тренеры Flow Moscow Тимофей Каверин и Сергей Игнатьев

Цены. Поставлю четыре. В принципе, посетив уже довольно много московских студий и фитнес-залов, я поняла, что четыре-пять тысяч за тренировку — это вполне себе средняя цена. Но как бы усердно ни настаивали на этом спортивные клубы, я с этим никогда не соглашусь. Объективно это дорого, и позволить себе разовое занятие за такую цену могут очень немногие. Но в оправдание конкретно этой тренировки отмечу, что она сама по себе очень неординарная и требующая особых условий. Ну а кроме того, это единственная профессиональная городская волна для серфинга в России.


Публика. Пять баллов. Увидеть слишком много посетителей мне не удалось. В раздевалке я столкнулась с двумя девушками. Когда ждала тренировку, на волне находились парни и девушки от 20 до 35 лет. Кто-то явно был в серфинге не новичок, кто-то только учился. Все были очень увлечены своим делом, а внимания на окружающих не обращали. Бояться, что над вами будут смеяться, если вы не умеете кататься, не стоит — тут до этого никому нет дела. Ведь все когда-то с чего-то начинали.


Тренер Flow Moscow Тимофей Каверин и редактор NEWSTES.RU Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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