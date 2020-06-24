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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Среди других пунктов плана – ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и её территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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