Твит Трампа посчитали угрозой насилием

Вадим Карасев

Фото: Carlos Barria / Reuters

В социальной сети Twitter посчитали, что твит президента США Дональда Трампа об «автономных зонах» протестующих содержит угрозы насилия людям. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с этим социальная сеть поместила рядом с сообщением президента соответствующее предупреждение. В твите было сказано, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» протестующих. «Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!», — пригрозил Трамп.

Такое сообщение он написал после того, как группа протестующих попыталась днем ранее заблокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место автономной зоной по аналогии с целым кварталом в Сиэтле.

В специальном канале Twitter, где поясняют подобные решения, говорится, что нарушение, в частности, касается присутствия угрозы причинения вреда неопределенной группе людей.

Ранее Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию автономной зоной. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Офицерам полиции приказали покинуть этот район для снижения напряженности.